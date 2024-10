L’ancien pensionnaire de l’écurie Fass a décrypté le face à face de ce samedi entre Modou Lô et Siteu. Balla Diouf a jugé l’état d’esprit et la forme physique des deux protagonistes qui s’affronteront le 24 novembre.

Dans LambThiossane, Balla Diouf a souligné l’enjeu du combat pour les deux adversaires.

Battu par Modou Lô lors d’un championnat de lutte avec frappe (CLAF), l’ancien lutteur de Fass a déclaré que le Roi des Arènes avait une avance sur la préparation même si la confiance en soi que dégage Siteu peut lui permettre de mettre en danger Modou Lô.

« On a vu un Modou Lô toujours égal à lui même même si physiquement Siteu a progressé. J’ai remarqué qu’il a pris de la masse et je ne sais pas si cela le permettra d’être mobile car il le faudra pour battre Modou Lô (…) Hier (samedi) on a vu qu’il y’avait une bataille psychologique et Siteu a voulu énervé son adversaire. C’est de bonne guère car il cherche à exploiter la moindre faille de Modou Lô qui n’est pas déstabiliser. C’est un combat qui sera très disputé même si beaucoup pensent que ce sera facile. Siteu n’a rien à perdre dans ce combat par contre c’est à Modou Lô de confirmer sa forme du moment en conservant son titre. Il est donc obligé de gagner » a souligné Balla Diouf.

