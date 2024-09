Reggiana a manqué son entrée en lice dans la Lega Basket de Serie A. Mouhamed Faye et ses partenaires ont été défaits ce samedi contre Trento (76-92) en marge de la première du match.

Pour l’ouverture de la nouvelle campagne, Reggiana a subi un revers. Au cours d’un match très disputé entre deux équipes qui ont livré une bataille acharnée digne d’une rencontre de top-niveau. À la mi-temps, les visiteurs s’imposèrent logiquement (39-46).

Lors de la reprise, Faye et ses coéquipiers ont fait tout leur possible pour changer la situation, mais Trento était infaillible, gérant parfaitement la rencontre malgré leur absence. Trento remporte la seconde manche, comme en première période, pour confirmer sa victoire et commencer la nouvelle saison par une victoire méritée.

Mouhamed Faye, avec 11 points marqués, n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe. La journée prochaine, Reggiana devra faire preuve d’un autre visage afin de pouvoir lancer sa saison.

