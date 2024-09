Un mois après avoir été recruté comme agent libre par Diablos Rojos du Mexique, Cheikh Tidiane Mbodj est déjà de retour au Japon. En effet, le pivot sénégalais a signé un contrat avec le club japonais Iwate Big Bulls pour la saison 2024/2025.

Âgé de 37 ans, Mbodj est un joueur de basket-ball exceptionnel à l’échelle mondiale en raison de son expérience et de son vécu. Il évolue avec Lysiakos Athènes (Grèce) de 2013 à 2014, puis avec Acqua Vitasnella Cantu (Italie) en 2014/2015. Le pivot sénégalais a également évolué à Energa Cazrni Slupsk (Pologne) en 2015/2016, au BK Ventspils (Lettonie) en 2016/2017, à Polski Cukier Torun (Pologne) et à Elan Bearnais (France) en 2019/2020. Ainsi, Cheikh Tidiane Mbodj signe au Japon avec Nishinomiya Stokes en 2020/2022, puis Bambitous Nara toujours au Japon en 2022/2024 avant de signer gratuitement un mois avec Diablos Rojos au Mexique. Il a aussi porté à plusieurs reprises les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal.

Sur sa page Instagram, Cheikh Tidiane a exprimé sa joie de rejoindre Iwate Big Bulls : « Je suis tellement excité et heureux de venir dans ce club. J’ai hate de vous rencontrer tous. J’avais vraiment hâte de revenir au Japon et je suis reconnaissant aux Iwate Big Bulls de m’avoir donné cette opportunité avec beaucoup de joueurs très compétitifs qui sont prêts à réussir. Battons ensemble ! »

La signature de Mbodj a été saluée par le président d’Iwate Big Bulls, Mizuno, qui n’a pas manqué l’occasion : « Je veux vous aider tout de suite. Je me suis vite préparé et je suis venu au Japon quelques jours pour vous rencontrer. Il n’y a aucun doute sur les capacités de Cheikh. Son expérience au Japon, sa force sous l’objectif et sa personnalité travailleuse attireront beaucoup de gens. Merci encore une fois », souligne son nouveau patron.

