Le Jaraaf de Dakar s’active en coulisses pour préparer une saison qui s’annonce intense, aussi bien en Ligue 1 sénégalaise que sur la scène africaine. Après avoir brillamment franchi les phases préliminaires en éliminant des équipes de Sierra Leone et de Côte d’Ivoire, le club de la Médina s’est renforcé avec deux nouvelles recrues.

Dans cette optique, le Jaraaf a enregistré l’arrivée d’Ibrahima Sory Diallo. Cet ailier explosif, passé par Valenciennes en France et Göztepe en Turquie, rejoint l’équipe en prêt pour une saison en provenance de Diambars FC. Fort de son expérience internationale et de sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, Diallo promet d’apporter un véritable dynamisme à l’attaque du Jaraaf, déjà bien garnie avec des talents comme Souleymane Dione et Almamy Fall.

En parallèle, le Jaraaf a renforcé son milieu de terrain avec la signature d’Ousmane Sow pour deux ans. Ancien joueur de Génération Foot et du FC Metta en Lettonie, Sow est un milieu créatif, capable de dicter le tempo du jeu et d’apporter une maîtrise précieuse au cœur du terrain.

Avec ces recrues de qualité et sous la direction de l’entraîneur Malick Daf, le club de la Médina affiche ses ambitions. Le Jaraaf vise à briller sur la scène africaine, où il a atteint les quarts de finale lors de sa dernière campagne, tout en espérant reconquérir la Ligue 1 sénégalaise, dont le titre lui échappe depuis 2018.

wiwsport.com