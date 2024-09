Le talent a fait la différence. À 10 contre 11 pendant plus de 80 minutes, Tottenham a réussi à s’imposer assez largement face à Qarabağ, pour lancer parfaitement sa campagne de Ligue Europa (3-0). Pape Matar Sarr a contribué à ce succès avec son premier but européen.

Les Spurs ont fait parler la poudre. Ce jeudi 26 septembre au Tottenham Hotspur Stadium, à l’occasion de la première journée de la phase de ligue de Ligue Europa, les hommes d’Ange Postecoglou ont décroché une victoire travaillée face aux Azerbaïdjanais du Qarabağ FK. Un succès 3 buts à rien qui semblait peu évident en début de rencontre, lorsque Tottenham s’est retrouvé en infériorité numérique, suite à l’expulsion de Radu Drăgușin.

Dès la 8e minute, le défenseur central roumain se loupe sur un contrôle et n’évite pas la faute en dernier défenseur sur Juninho. L’arbitre de la rencontre, le Français Willy Delajod, a alors décidé d’exclure l’ancien joueur du Genoa. Une décision logique qui n’a pas pénalisé les partenaires de Pape Matar Sarr, qui ont rapidement fait déposer les armes à leurs adversaires. Brennan Johnson, en forme, a ainsi ouvert le score à la 12e minute jeu.

Le break et le premier but européen pour Pape Matar

Les Spurs, même en jouant en infériorité numérique et malgré un coup d’envoi retardé de plusieurs minutes en raison du trafic, ont été bien supérieurs aux champions d’Azerbaïdjan. Après avoir réussi à garder son avance d’un but à la pause, Tottenham n’a pas tardé de faire le break dès le retour des vestiaires. Pape Matar Sar, oublié au second poteau sur un corner, est passé par là avec son premier but de la saison, le premier en Coupe d’Europe (52e). Et Dominic Solanke peut corser l’addition à la 68e minute, propulsant les Spurs à la 4e place de C3.

🚨🇪🇺 GOAL | Tottenham 2-0 Qarabag | Matar Sarr MATAR SARR DOUBLES THE LEAD FOR TOTTENHAM!pic.twitter.com/IexEoF0Kuz — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 26, 2024

