Grande première dans cette nouvelle formule, la Royale Union Saint-Gilloise ouvrait son aventure européenne ce jeudi avec un déplacement à İstanbul pour défier Fenerbahçe. Le début de saison est compliqué pour les hommes de Sébastien Pocognoli, 12es de Jupiler Pro League sur 16 équipes, après 8 journées, et ils n’ont pas réussi à se relancer pour leur entrée en lice en Europa League, battus 2-1.

Le gros premier quart d’heure d’Ousseynou Niang et ses partenaires laissait présager une bonne performance au Stade Şükrü Saracoğlu. Mais ce sont bien les Turcs qui ouvrent le score, par Çağlar Söyüncü, qui profite d’un cafouillage dans la défense pour marquer à la suite d’un corner (26e). Réduite à dix après l’expulsion du frère ainé d’Alexis Mac Allister, Kevin (73e), l’USG s’est un peu plus compliquée les choses.

Il faut dire que la Royale Union Saint-Gilloise n’a pas été très chanceuse sur le terrain de Fenerbahçe. Malheureux, à l’image de son équipe, Christian Burgess marquait contre son camp, permettant aux joueurs de Jose Mourinho de faire le break (82e). Malgré leur sursaut d’orgueil et une réduction du score en fin de match, de la part de Ross Sykes (90e+3), qui suit un penalty manqué par Ivanovic, les Belges tombent.

