Avec un Pape Matar Sarr qui a fait mouche, Tottenham Hotspur s’est imposé ce jeudi en Europa League face à Qarabağ pour la première journée de la compétition.

Tottenham débute bien sa conquête de l’Europe. Les hommes de Postecoglu ont en effet empoché les trois points contre la modeste équipe de Qarabağ dans cette première journée d’Europa League, nouvelle version !

Titulaire et auteur d’une très bonne prestation, Pape Matar Sarr a profité de ce succès facile pour inscrire son premier but dans une compétition européenne. B. Johnson et Dominic Solanke ont inscrit les autres buts de Tottenham. Malgré le fait d’avoir disputé presque la totalité de la rencontre en infériorité numérique après l’exclusion de Drăgusin dès la 7e minute de jeu, les Spurs ont été solides derrière et clinique devant pour signer une victoire éclatante.

Pour Qarabağ qui a concédé sa sixième défaite en six confrontations face aux clubs anglais, il faudra faire mieux lors de la prochaine journée face à Malmö qui a aussi perdu ce jeudi.

