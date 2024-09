Ce 24 septembre 2024, à 16h00 GMT, le Sénégal affronte la Guinée au SKD Stadium du Liberia pour une place en finale du tournoi UFOA A U20. Ce match important déterminera également la qualification directe pour la CAN U20 2025. Les Lionceaux, champions en titre, devront se surpasser face à une équipe guinéenne toujours redoutable et prête à en découdre dans ce derby ouest-africain.

Les hommes de Serigne Saliou Dia, champions en titre de l’UFOA et vainqueurs de la dernière CAN U20, se préparent à défendre fièrement leur couronne. Après une phase de groupe dominée, avec une victoire difficile contre le Mali (1-0) et un nul spectaculaire face à la Gambie (2-2), le Sénégal s’avance avec confiance. Mais leur tâche ne sera pas aisée.

En face, la Guinée, rivale historique, attend de pied ferme, bien décidée à créer la surprise et à décrocher sa place pour la CAN. L’équipe guinéenne, toujours redoutable, a montré sa solidité en terminant deuxième de son groupe, invaincue avec une victoire et deux nuls. Du côté sénégalais, le défi est clair : maintenir l’excellence et la mission est double : remporter ce derby ouest-africain et assurer la qualification pour la CAN.

