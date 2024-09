La première journée de Ligue Europa a vu Galatasaray d’Ismail Jakobs s’imposer face au PAOK Salonique (3-1), alors qu’Ousmane Diao et Midtjylland ont laissé filer la victoire face à Hoffenheim (1-1).

Galatasaray s’est imposé 3-1 ce mercredi face au PAOK Salonique lors de la première journée de la phase de ligue de l’Europa League sous sa nouvelle formule. Ismail Jakobs était bien titulaire et a joué l’intégralité de la rencontre. Au RAMS Park, les Turcs avaient ouvert le score en bénéficiant d’un but contre son camp d’Abdul Rahman Baba (48e) et les Grecs ont égalisé via Giannis Konstantelias (67e).

Toujours à la recherche de son premier but sous ses nouvelles couleurs, Victor Osimhen n’a pas réussi à marquer dans cette rencontre, mais l’attaquant nigérien prêté par Naples est parvenu à se montrer décisif. Il a délivré une passe décisif à Yunus Akgun, qui a redonné l’avantage à Galatasaray à l’entame du dernier quart d’heure (75e). Et Mauro Icardi a corsé la marque en fin de rencontre (90e+5).

Au même moment, Midtjylland a dû se contenter du point du nul sur sa pelouse de la MCH Arena face au TSG Hoffenheim. Avec leur jeune défenseur central sénégalais Ousmane Diao, titulaire dans l’axe, les Danois ont longtemps cru pouvoir s’imposer face aux Allemands grâce au but de Dario Osorio en fin de première période (42e). Mais Max Moerstedt a permis à Hoffenheim d’arracher le nul (89e).

Et point til hver efter en sen udligning 😕#FCMTSG pic.twitter.com/iKP353WMH9 — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 25, 2024

