Les Lions seront de retour en novembre ! L’équipe nationale du Sénégal jouera la fenêtre qualificative à l’AfroBasket 2025, un tournoi qui aura lieu à Dakar Arena. La fédération sénégalaise qui organise veut maximiser ses chances de qualifications !

Cette fenêtre de qualification aura lieu du 22 au 24 novembre à Dakar Arena. Après les groupes B et D en février, les équipes des poules A et C vont entrer en lice. Pour cette compétition, la sélection dirigée par DeSagana Diop qui s’est préparée avec la Tunisie, est logée dans le groupe A avec le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. Le coach des Lions a déjà fait part de sa liste de joueurs qui disputeront le tournoi affirme la Fédération Sénégalaise de Basket-ball.

Dans un entretien avec la 2stv, le président de la FSBB a annoncé la couleur de cet évènement de basket qui aura lieu à Dakar Arena. « Ce sera un week-end de basket de niveau international à Dakar, c’est un grand événement. Il faudra au niveau de l’organisation, beaucoup et bien communiquer pour en faire un évènement populaire » a fait savoir Me Babacar Ndiaye qui assure que le travail se fera en amont avec le ministère des sports pour s’occuper des réservations d’hôtels et transports des équipes.

En plus des équipes citées, la poule C jouera aussi ses matchs à Dakar Arena. Le Soudan du Sud, la RDC, le Mali et le Mozambique sont attendus. « Il y aura du basket de 12h à 23h, parce qu’il y aura 4 matchs de basket par jour. Le premier match démarre à midi et le Sénégal jouera à 18h. Après ce match, il y aura un autre qui démarre à 21h, donc retenons 12h, 15h, 18h et 21h sont les heures qui sont retenues ». Ainsi, pour cet énième évènement sportif qui aura lieu à Diamniadio, la FSBB compte s’inspirer de l’AfroBasket 2019 pour faciliter l’accès aux supporters. « Toutes les dispositions seront prises » assure Me Ndiaye qui annonce des rencontres avec des services de transport pour faciliter le déplacement des férus de la balle orange.

Le Sénégal compte ainsi relever le défi organisationnel mais aussi sportif. « L’objectif est de gagner les trois matchs, ce qui nous donnera 90% de chances pour se qualifier à l’AfroBasket. C’est la raison pour laquelle, nous avons tenu à organiser. Concernant cela (le défi de l’organisation), je pense que nous avons fait nos preuves aussi bien lors des AfroBasket, les tournois et la BAL pour dire que le Sénégal a organisé de grands évènements de basket ».

wiwsport.com