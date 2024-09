Outré par le comportement de Ada Fass (Fass Benno) et Pokola Baldé (écurie Falaye Baldé), Baye Ndiaye a prodigué des conseils aux deux lutteurs qui ont fait les choux gras de la presse sportive ces deniers temps.

Le promoteur de Al Bourakh Events n’a pas aimé le comportement de Ada Fass et Pokola Baldé ces derniers temps, et il a tenu à le faire savoir publiquement. Hors de l’arène, les deux amis sont adeptes des virées nocturne et escapades. Ce qui leur vaut parfois des démêlées avec la justice comme ce fut le cas il y’a quelques jours après une bagarre dans un bar à la médina.

Sur Lutte TV, Baye Ndiaye a invité les deux lutteurs à avoir le sens des responsabilités comme l’ont été les grands champions.

“Ils doivent revoir leur comportement et prendre exemple sur Yékini et Tyson qui sont des légendes de la lutte et qui n’ont pourtant jamais eu des problèmes avec qui que ce soit. Pokola doit savoir qu’il est l’espoir de Pikine et sa mère compte beaucoup sur lui. Ada Fass est aussi dans la même situation et Dieu sait que je ne cesse de lui donner des conseils (…) Le succès ne doit pas leur monter à la tête car ils ne sont pas les meilleurs lutteurs du Sénégal. Ils doivent redescendre sur terre” a-t-il déclaré.

