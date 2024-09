Le Burkina Faso a officiellement choisi la Côte d’Ivoire pour accueillir ses matchs à domicile, une décision désormais confirmée pour les prochaines rencontres des Étalons dans le cadre des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Ainsi, les Étalons affronteront le Burundi au stade de la Paix de Bouaké lors de la troisième journée des éliminatoires.

Cette annonce a été faite par le ministre des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, lors d’une conférence de presse, où il a précisé que cinq nations, dont le Burkina Faso, joueront leurs matchs à domicile en Côte d’Ivoire lors des fenêtres de qualification entre le 8 et le 15 octobre 2025. Une sixième équipe, le Ghana, pourrait également être ajoutée à cette liste. Le Burkina Faso, qui partage son groupe avec le Sénégal, le Burundi, et le Malawi, pourrait également jouer contre les Lions en Côte d’Ivoire lors de la phase retour des qualifications, un match prévu pendant la trêve internationale d’octobre. Lors de la rencontre aller, disputée au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Burkina et le Sénégal s’étaient quittés sur un score nul de 1-1.

Outre le stade de la Paix de Bouaké, d’autres stades ivoiriens tels que le Stade Félix Houphouët Boigny, le Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, le stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro et le stade Laurent Pokou de San Pedro seront également mis à disposition pour ces rencontres internationales.

wiwsport.com