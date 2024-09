Au terme d’une performance solide et déterminée, le Jaraaf de Dakar a validé son billet pour les phases de groupes de la Coupe CAF en battant le Racing Club d’Abidjan 3-0 au stade Lat Dior de Thiès. Après un match aller disputé en Côte d’Ivoire qui s’était soldé par un nul 0-0, les Médinois ont su faire la différence à domicile, à la grande satisfaction de leur entraîneur, Malick Daf.

Dans sa déclaration d’après-match, Malick Daf est revenu sur l’importance de cette victoire et la préparation intense qui a conduit à ce succès. « Depuis le début, notre ambition a toujours été de passer les phases de poules. C’est pour cette raison que nous avons commencé les entraînements très tôt. Ce n’était pas facile, mais Dieu nous a aidés à relever ce défi. Après avoir éliminé l’équipe sierra-léonaise, nous savions que ce serait difficile face au Racing Club d’Abidjan, une équipe en pleine confiance. Le football ivoirien est à un haut niveau, vainqueur de la dernière CAN, avec quatre équipes engagées dans les qualifications. Nous savions donc à quoi nous attendre. »

Le coach a également souligné la résilience et la stratégie adoptée pour ce match retour décisif, notamment après le nul dangereux obtenu à l’aller : « Le match nul à Abidjan était un résultat piégeux. On savait que ce 0-0 pouvait rapidement tourner à notre désavantage s’ils marquaient chez nous. Alors, dès le coup d’envoi, nous avons pris l’initiative et marqué très tôt pour les pousser dans leurs retranchements. Ensuite, nous avons choisi de leur laisser la possession du ballon tout en restant solides derrière. Nous avons beaucoup souffert pendant cette phase, mais nos efforts ont été récompensés par un deuxième but. À la mi-temps, on a fait des ajustements pour renforcer l’équipe, notamment avec l’entrée de Mame Saer, qui était prêt pour ce genre de match. Les remplaçants ont su faire la différence, et nous avons sécurisé notre qualification.

Malick Daf, fidèle à sa philosophie de travail acharné, a terminé en insistant sur l’importance de continuer à se préparer sérieusement pour les phases de groupes : »Nous allons maintenant nous concentrer sur la suite et bien nous préparer pour les phases de poules. Le travail ne fait que commencer. » Cette qualification est une bouffée d’air frais pour le Jaraaf, qui retrouve les phases de poules de la Coupe CAF après une campagne remarquable en 2021, où ils avaient atteint les quarts de finale.

wiwsport.com