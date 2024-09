L’Algérie a officiellement annoncé son retrait de la 8e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), prévue du 1er au 28 février 2025, et qui sera organisée conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Cette décision a été prise lors d’une réunion ordinaire du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF).

Dans un communiqué publié sur le site officiel de la FAF, il a été précisé que les autorités footballistiques du pays ont choisi de ne pas participer à cette compétition. “Le bureau fédéral a pris la décision de ne pas participer à cette compétition et de réorienter les efforts et moyens en direction des jeunes catégories, masculines et féminines”, indique le communiqué de la fédération.

Cette 8e édition du CHAN sera marquée par une organisation inédite avec trois pays hôtes : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a confirmé cette information lors d’une conférence de presse à Nairobi. Le tournoi, qui regroupe les équipes nationales composées uniquement de joueurs évoluant dans les championnats locaux et africain, avait initialement été prévu pour 2024, mais comme lors des éditions précédentes, il a été décalé à 2025. Ce report permet aux pays organisateurs de mieux se préparer à l’événement et leur offre une opportunité unique d’affiner leur organisation avant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027.

Les éliminatoires du CHAN 2025 se dérouleront entre octobre et décembre 2024. Plusieurs équipes africaines se disputeront les places pour rejoindre les phases finales de ce tournoi unique, où la présence de stars locales permet de découvrir les talents prometteurs du continent.

L’Algérie, qui avait accueilli la dernière édition du CHAN en 2023, garde un souvenir mitigé de la compétition. En effet, l’équipe nationale algérienne s’était inclinée en finale contre le Sénégal, à l’issue d’un match acharné qui s’était soldé par un nul (0-0), avant que les Sénégalais ne l’emportent aux tirs au but (5-4) dans le stade Nelson Mandela de Baraki. Ce fut une grande déception pour les Fennecs, mais une consécration pour les Lions de Sénégal, qui décrochaient ainsi leur premier titre dans cette compétition.

