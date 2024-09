Le championnat de Beach Soccer est bouclé. Ngor-Almadies BS remporte une seconde fois consécutive le championnat, qui compte désormais sept saisons.

La finale s’est jouée ce week-end entre Ngor-Almadies et APLN. Après deux finales perdues en 2021 et 2022, le club de Ngor semble connaitre les secrets du sacre pour être Champion du Sénégal en 2023 et 2024. Il a battu son adversaire qui découvre cette saison la finale 2-1, ce week-end. Un match qui met un terme à la saison dont le coup d’envoi a été donné le 18 mai.

Lors de cette finale, Ngor-Almadies a aussi raflé les distinctions individuelles. Le titre de meilleur gardien a été remporté par Ousseynou Faye. Jean Ninou Diatta est le meilleur joueur de la partie. Sanou Laye Thiaw du club Kawsara est le meilleur buteur de la saison avec 15 buts inscrits. Il réussit cette performance en seulement 5 matchs disputés. Ces joueurs cités sont actuellement en regroupement avec l’équipe nationale.

En levée de rideau de cette finale, l’équipe nationale du Sénégal qui prépare la CAN a disputé un match amical avec le club Kawsara. Les hommes de Ngalla Sylla se sont imposés (8-5).

wiwsport.com