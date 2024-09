Ce week-end, de nombreuses Sénégalaises faisaient leur entrée en lice dans leur championnat de basket avec leurs clubs respectifs. C’est le cas d’Anne-Françoise Diouf dont son équipe affrontait Martigues ce samedi en marge de la première journée de la NF1. Colomiers a remporté la victoire à l’arrachée (84-73).

Lors d’un match aussi disputé, l’US Colomiers a néanmoins réussi à se débarrasser de Martigues qui a fait preuve de bonnes choses lors de cette première rencontre de Ligue 1. Sous la direction de la discrète mais précieuse américaine Stéphanie Paul et de la Sénégalaise Anne-Françoise Diouf, Colomiers a pris l’avantage à la pause (33-27).

Au retour, Colomiers ne s’est pas laissé manœvrer malgré la bonne opposition de Martigues qui souhaitait renverser la situation afin d’éviter un revers d’entrée. Cependant, il fallait compter sur la volonté des partenaires d’Anne-Françoise Diouf qui ont maintenu leur avantage avec fierté. Finalement, les Columérines l’emportent à l’arrachée et commencent bien leur nouvelle campagne dans une poule dense.

D’autre part, Dieyneba Niang, la meneuse et capitaine de Martigues, et son équipe, n’ont pas réussi à éviter cette défaite et doivent se rattraper lors de la deuxième journée afin de ne pas se compliquer la tâche dans les prochains matchs.

Wiwsport.com