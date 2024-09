Nicolas Jackson est-il l’attaquant le plus sous côté de la Premier League? En tout cas ça en a tout l’air ! Alors qu’il est souvent critiqué pour son jeu et son efficacité devant le but, l’ancien joueur de Villarreal voit les chiffres parler pour lui.

Avec seulement 5 touches dans la surface, l’avant centre sénégalais a claqué un doublé et délivré une passe décisive ce samedi contre West Ham. Jackson ramène ainsi son total de buts à 4 en seulement cinq journées de Premier League.

Ainsi, après avoir fait mieux que Didier Drogba en terme de buts lors de sa première saison avec Chelsea, Nicolas Jackson a également fait mieux que certains canonniers du championnat anglais. Avec 18 buts inscrit en Premier League (hors pénalty) depuis son arrivée à Stamford Bridge, l’attaquant des Blues devance Dominic Solanke (Tottenham), Mohamed Salah (Liverpool), Kai Haverzt (Arsenal), Alexander Isak (Newcastle) ou encore Son Heung-Min.

Voilà qui devrait peut-être calmer les ardeurs des détracteurs de Nicolas Jackson qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2033 avec Chelsea.

Nicolas Jackson (18) has now scored more non-penalty goals in the Premier League since the start of last season than Dominic Solanke, Alexander Isak & Son Heung-min, Mohamed Salah and Kai Havertz.

Is he one of the most underrated forwards? 🤔 pic.twitter.com/OFvznBeT4w

— Squawka (@Squawka) September 21, 2024