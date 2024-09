L’entraîneur de Chelsea est revenu sur l’apport majuscule de son attaquant, auteur d’un doublé, d’une passe décisive mais aussi d’une célébration fascinante, samedi contre West Ham (0-3).

Malgré les doutes de plus d’un depuis son arrivée, Nicolas Jackson a une nouvelle fois démontré qu’il pouvait bien être décisif pour l’équipe de Chelsea. Titularisé sur le front de l’attaque des Blues pour le déplacement à West Ham, ce samedi à l’occasion de la 5e journée de Premier League, l’attaquant sénégalais est le grand bonhomme de la victoire (0-3) de Chelsea, avec un doublé et une passe décisive.

« Il travaille dur »

Pour l’ouverture du score dès la 4e, l’ancien joueur du Casa Sports a gratifié aux spectateurs du London Stadium et aussi aux téléspectateurs d’une danse, inspiré par son homonyme et roi de la pop Michael Jackson. Une célébration à laquelle a réagi Enzo Maresca en conférence de presse. « Suis-je un fan de Michael Jackson ? Bien sûr », s’amuse l’entraîneur des Blues. « J’espère qu’il (Nicolas) pourra danser encore plus. »

Mais surtout, Maresca a tenu à mettre en avant les efforts que fournit son attaquant sénégalais. « C’est fantastique (pour Jackson de marquer un doublé). En termes de chiffres, de buts et de passes décisives depuis mon arrivée, il se porte bien. Mais en dehors de ça, il travaille dur. Si un joueur rate une ou deux occasions, cela ne veut pas dire qu’il ne joue pas bien. Cela peut arriver. Tous les joueurs ratent des occasions. »

