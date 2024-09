Le Sénégal se prépare à vivre un moment fort de son calendrier footballistique en accueillant le tournoi UFOA-A U17, prévu à Thiès du 17 au 31 octobre. Ce tournoi, qui rassemble les équipes de la zone A, a une double importance : non seulement il couronnera le champion de la zone, mais il servira aussi de phase qualificative pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U17.

Pour le Sénégal, l’enjeu est d’autant plus grand. Finaliste lors du dernier tournoi UFOA-A, où les Lionceaux s’étaient inclinés face au Mali, l’équipe sénégalaise a su rebondir en remportant la CAN U17 la même année en Égypte. À domicile cette fois-ci, les jeunes Sénégalais dirigés par Pape Faye, pleins de confiance et déterminés à montrer leur progression, espèrent offrir à leur public des moments de gloire.

Le tirage au sort, a placé le Sénégal dans le groupe A, aux côtés de la Guinée, de la Gambie et du Liberia. De son côté, le Mali, champion en titre, fera face à la Sierra Leone, la Mauritanie et la Guinée-Bissau dans le groupe B. Le format de la compétition est simple : les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. Avec une telle intensité, chaque match promet d’être un véritable test de caractère pour les jeunes talents africains.

Seydou Sane, membre du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, a tenu à rassurer lors de la réunion préparatoire tenue hier : « Nous allons prendre toutes les décisions requises pour que l’organisation soit une réussite ».

wiwsport.com