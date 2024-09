Après une semaine de tourmente, le lutteur Ada Fass a enfin pu retrouver ses proches. Inculpé pour coups et blessures volontaires, violences, voies de fait, et destruction de biens appartenant à autrui, il vient d’être libéré par le juge du 6e cabinet du tribunal de Dakar.

Contrairement au parquet, qui avait requis son placement sous mandat de dépôt, le magistrat a choisi de le mettre sous contrôle judiciaire, permettant ainsi à l’athlète de sortir de détention. Cependant, l’enquête reste ouverte et Ada Fass devra se plier aux obligations de ce régime, tout en attendant la suite de l’instruction.

Cette affaire remonte à lundi dernier, lorsque le lutteur a été arrêté dans un bar à la Médina à la suite d’une bagarre. D’après des témoins, une altercation aurait éclaté entre Ada Fass et d’autres personnes, entraînant des dégâts matériels et des blessures. Si Ada Fass a dû faire face à la justice, son ami et compagnon de lutte, Pokola, qui serait également impliqué dans l’incident, est toujours en fuite. La communauté des amateurs de lutte sénégalaise suit de près cette affaire, d’autant plus que l’arrestation d’Ada Fass a secoué le milieu.

wiwsport.com