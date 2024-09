Le tirage au sort de la 26e édition de la CAN féminine de handball a eu lieu ce jeudi 19 septembre à Kinshasa, en RD Congo, qui est le pays hôte de la compétition cette année.

Les Lionnes du Sénégal, demi-finalistes de l’édition précédente, connaissent désormais à leurs adversaires pour la CAN féminine de 2024. Le Sénégal se loge dans la poule A avec l’Égypte, l’Algérie, le Congo, le Cap-Vert, le Kenya. L’objectif de la bande de Doungou Camara sera de remporter son premier titre continental afin d’intégrer la liste des équipes qui ont remporté la CAN.

L’Angola est championne en titre et défendra son titre dans la poule B avec le pays hôte, la RD Congo, la Tunisie, la Guinée, le Cameroun et l’Ouganda. Les Angolaises sont sans nul doute les favorites de ce groupe en raison de leur expérience et de leur domination continentale. Les quatre premiéres équipes des deux poules se qualifieront pour les quarts de finale. La compétition débute le 27 novembre et se termine le 7 décembre.

