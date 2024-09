Le Directeur général de la Sogip (Société de Gestion des Infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose) a annoncé que le Sénégal sera candidat à l’organisation de la CAN 2029.

La course à l’organisation de la CAN 2029 est déjà lancée ! Et même si pour le moment, seule la République Démocratique du Congo (RDC) a déposé de manière officielle sa candidature, d’autres pays sont intéressés par l’organisation de la 37e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

Ce mercredi dans le cadre d’un point de presse, le Président du Sogip (Société de Gestion des Infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose) a souligné que les infrastructures sportives dont le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio sera un atout majeur pour la candidature du Sénégal pour la CAN 2029.

« Par le biais de la Sogip, l’Etat a réalisé des infrastructures (Stade Abdoulaye Wade, Arena de Diamniadio) afin de faire de Diamniadio un hub événementiel, un lieu d’attraction pour une mixité fonctionnel et sociale. Le Sénégal est candidat et veut organiser la CAN en 2029 car depuis 1992 on n’a pas organisé cette compétition et ce plaidoyer doit être porté par la Fédération Sénégalaise de Football. Nous avons reçu la Fédération et nous en avons parlé. Notre candidature pour l’organisation de la dernière CAN a été recalé car nous n’avions pas suffisamment de sites d’hébergement. Donc il faut un centre d’hébergement pour loger les équipes» a déclaré Dame Mbodji.

