Le Directeur général de la Sogip (Société de Gestion des Infrastructures publiques des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose) a annoncé des solutions pour palier à la gestion non efficiente des infrastructures sportives dont le bijou que constitue le stade Abdoulaye Wade.

Construit pour un coût estimé à 155 milliards de FCFA et inauguré en février 2022, le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio n’accueille que les matchs de l’équipe nationale A et de finales de Coupe du Sénégal. Mis à part un match de championnat entre AS Pikine et Guédiawaye FC la saison dernière (19e journée L1), aucun match de championnat ne s’est joué au stade Abdoulaye Wade qui reste fermé pratiquement toute l’année.

Cette situation ne fait pas les affaires de la Sogip qui est chargée de rentabiliser l’investissement de cette infrastructure de classe mondiale qui a une capacité de 50.000 places. Ainsi, le Directeur général de ladite société veut changer de stratégie en élargissant le champ d’action du stade de Diamniadio.

En point de presse ce mercredi, Dame Mbodj a fait savoir que la Sogip allait tendre vers plus d’évènement sportifs dans l’antre de Diamniadio et cela va de paire avec la construction d’un centre d’hébergement.

« Il faut qu’il y ait plus d’évènements sportifs au stade Abdoulaye Wade qui ne doit pas être uniquement être ouvert à l’occasion des matchs de l’équipe nationale ou de finale de Coupe du Sénégal. Il faut décentraliser beaucoup de compétitions au niveau de la sous région et même ici au niveau du Sénégal. Mais pour le faire il faut avoir un lieu où loger les gens. C’est pourquoi nous pensons à la conception d’un centre d’hébergement où même des équipes rivales prevent loger avant un match à Diamniadio » a-t-il fait savoir.

Le DG de la Sogip compte aussi profiter des JOJ 2026 qu’abritera Dakar pour une utilisation optimale des infrastructures sportives et des sites de Saly, Diamniadio et Dakar à l’image de la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques).

« Nous avons été en visite à Paris pour voir comment la Solideo a collaboré avec le comité olympique mondial lors des JO Paris 2024. Les infrastructures de la Sogip vont abriter pour l’essentiel les Jeux olympiques de la jeunesse. Le CNOSS nous a encouragé à aller dans le sens de la construction de ce centre d’hébergement ».

