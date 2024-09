Championne en titre il y a quelques semaines, l’ASFA a conclu sa saison par une victoire. Lors de son déplacement ce mercredi à Thiès, l’équipe militaire a battu l’USC Rail (29-22) lors de la 14e et dernière journée du championnat Élite hommes de handball.

Comme d’habitude, la confrontation entre l’USC Rail de Thiès et l’ASFA a été très tendue devant un public local qui était en faveur de ses favoris. La première partie s’est déroulée dans l’intérêt des visiteurs militaires, qui, sous l’impulsion de Matar Baldé et Malang Soumaré, s’imposaient à la pause (13-10) face à des locaux où Ismaila Faye et Modou Thiam présentaient un excellent jeu.

En deuxième mi-temps, les finalistes de la Coupe du Sénégal, soutenus par leurs supporters, se rebiffent et réussissent à remettre les pendules à l’heure (16-16, 38e), grâce à un but de leur gardien Thierno Niass, qui loba son homologue militaire sorti loin de ses cages. Malgré cette révolte Thièssoise, les militaires, déjà champions et désireux de terminer la saison sur une bonne note, reprennent le contrôle de la partie.

À 11 minutes du terme, l’ASFA creuse l’écart à 4 buts (22-18), puis l’USC Rail réduit à 3 buts (22-19). La victoire est finalement remportée par les résidents du Camp Leclerc de Liberté 6 par 7 buts d’avance (29-22). De cette manière, l’ASFA, qui a récupéré le titre après avoir été tenu par l’ISEG la saison précédente, termine sa saison sur une note positive face au finaliste de la Coupe du Sénégal 2024, l’un des favoris de ce championnat d’élite.

Wiwsport.com