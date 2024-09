Dès maintenant, la Fédération Sénégalaise de Volleyball (FSVB) a pris conscience de cette idée pour envisager l’avenir du volleyball sénégalais. Une stratégie qui donnera une visibilité au volleyball sénégalais à l’échelle continentale et mondiale.

La FSVB, l’organisation dirigée par Amadou Séye, accorde une grande importance aux jeunes talents dans sa vision. Leur objectif ! Faire des compétitions pour les petites catégories, qui constituent les fondements de l’avenir de cette discipline pour les filles et les garçons.

Grâce à ces tournois, il est possible de repérer et de former les futurs champions tout en transmettant des valeurs essentielles telles que la discipline et l’esprit d’équipe. « Avec l’appui des clubs, des écoles et des partenaires, nous lançons dès à présent une offensive solide afin de garantir le succès du volleyball sénégalais à travers le monde », met en évidence la FSVB.

Wiwsport.com