Les Girondins de Bordeaux annoncent l’arrivée du défenseur sénégalais Elhadji Pape Djibril Diaw en provenance du Rukh Lviv (Ukraine). Âgé de 29 ans, ce solide défenseur central, vient renforcer l’arrière-garde bordelaise après un parcours riche en expériences à travers l’Europe.

Formé au Sénégal, Djibril Diaw a débuté sa carrière avec l’ASC Jeanne d’Arc avant de passer par l’AS Yeggo et le Port Autonome en première division sénégalaise. Ses performances lui ont permis de s’ouvrir les portes de l’Europe, où il a évolué notamment en Belgique avec l’ASV Geel, avant de véritablement s’imposer en Pologne sous le maillot de Korona Kielce. Il y a disputé 72 matchs et marqué 5 buts, consolidant sa réputation de défenseur solide et polyvalent.

Après des passages en France, notamment à Angers et Caen, puis en Lituanie où il a remporté le doublé Coupe-Championnat avec Žalgiris Vilnius, Diaw a fait un court passage en Ukraine avant d’être prêté au Stade Lavallois. En Ligue 2, il a montré sa régularité avec 50 matchs et 6 buts en une saison et demie, confirmant ainsi son statut de valeur sûre. Fort de près de 200 matchs professionnels, Djibril Diaw rejoint désormais Bordeaux avec l’ambition de contribuer à la solidité défensive du club.

💥 MERCATO 💥 Le Club est ravi d'accueillir Djibril Diaw, défenseur central sénégalais 🇸🇳 de 29 ans ! Il compte près de 2️⃣0️⃣0️⃣ matches professionnels et a passé les deux dernières années à Laval (50 matches, 6 buts). Bienvenue Djibril ➡️ https://t.co/wyJXqodekT pic.twitter.com/FfbcwTpl0K — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 18, 2024

wiwsport.com