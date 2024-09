Lamine Camara, jeune milieu de terrain sénégalais de l’AS Monaco, sera bien de la partie pour le choc face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Sorti sur civière lors du dernier match de Ligue 1 contre Auxerre, suite à un choc à la pomme d’Adam, les inquiétudes ont été levées après des examens médicaux rassurants, tant du club que de la Fédération Française de Football.

À seulement 20 ans, Lamine Camara, qui s’est rapidement imposé comme un pilier du milieu de terrain monégasque, s’apprête à découvrir pour la première fois de sa carrière la prestigieuse « coupe aux grandes oreilles », un rêve pour tout joueur. Cette rencontre représente un moment fort pour le jeune Sénégalais, qui fait partie des cinq Lions de la Teranga en lice cette saison en Ligue des Champions.

Depuis le début de la saison, Le joueur formé à Génération Foot affiche une forme remarquable, avec un but et une passe décisive en trois rencontres de Ligue 1. Sa prestation lors du Trophée Gamper face au FC Barcelone, où il avait marqué, démontre qu’il est prêt à se mesurer aux plus grands. Le retour du jeune espoir sénégalais pour ce rendez-vous européen important renforce les espoirs de l’AS Monaco, qui pourra compter sur toutes ses armes face à l’un des cadors européens.

