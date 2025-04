Ancienne joueuse de diverses équipes dans son Rufisque natal, en passant par des équipes françaises et albanaises. Aita Gaye, connue sous le surnom de « Gita », a trouvé un point de chute au Sharjah Women’s SC aux Émirats Arabes Unis, plus précisément à Dubaï. Agée de 29 ans, elle a accordé une interview à Wiwsport où elle a évoqué son expérience à la SOCOCIM, son transfert aux EAU, entre autres sujets.

Aita, Pourriez-vous revenir sur le début de votre carrière?

J’ai débuté le volleyball à l’âge de 8 à 9 ans au centre culturel Maurice Gueye de SOCOCIM, où il n’y avait que quatre équipes. C’est là-bas que j’ai commencé à jouer à la petite catégorie Ndiayéne, puis j’ai joué à Saltigué et à SOCOCIM en catégorie sénior. Donc, j’ai eu l’opportunité de jouer dans ces trois clubs sénégalais, tous situés dans le centre.

Quelle est votre opinion sur le niveau du championnat du Sénégal?

Selon moi, il existe une disparité de niveau, similaire à l’époque où le championnat se disputait vers 2012-2013, voire même en arrière. Le niveau était bien plus élevé, aucun match n’était facile et tu ne pouvais pas prévoir la victoire à l’avance. À présent, je peux affirmer qu’il y a une amélioration par rapport à la finale que j’ai visionnée l’année dernière et cette année, je constate que le niveau est plus élevé. En effet, à chaque fois, il y a toujours les mêmes équipes qui passent en finale, que ce soit Saltigué ou SOCOCIM. Ainsi, je pense que le niveau est en train de monter et que toutes les équipes sont bonnes et que la saison prochaine, le championnat ne sera pas facile car chacune est en train de se préparer pour être compétitive.

Durant la saison précédente, vous avez été la passeuse la plus performante. Comment considérez-vous cette distinction?

Écoutez, la saison qui vient de s’achever n’est pas une base, je suis simplement venue pour m’entraîner, me relancer et également apporter mon aide à l’équipe car je pense que cela fait deux ou trois ans que SOCOCIM n’avait pas remporté le titre alors qu’on avait l’habitude d’être championne. Je me suis interrogé sur la nécessité de retourner au Sénégal afin de me relancer et de m’entraîner pour ne pas rester sans rien faire. Je ne comprends pas comment vous l’expliquez, mais en réalité, j’étais convaincue, car je suis consciente de mes compétences et tout, donc pour moi, ce n’est pas une surprise.

Pouvez-vous faire un retour sur votre parcours en France après des années passées dans différents clubs?

En France, j’ai obtenu mon premier contrat à 19 ans à Quimper, c’était en Élite en 2014, je pense. Ensuite, j’ai été à Evreux, où j’ai joué une saison avec cette équipe, puis j’ai passé cinq saisons à Nîmes. Ensuite, j’ai rejoint le club de Stade Saint-Laurentin, qui se trouve à Nice. Ainsi, j’ai résidé en France pendant sept saisons. Je me suis dit que j’allais changer un peu d’air, observer les choses dans les autres pays et tout cela, c’est pourquoi j’ai décidé de quitter la France pour aller jouer en Albanie. Malheureusement, cela s’est mal passé.

En Albanie, avez-vous eu une période malheureuse, regrettez-vous votre expérience dans ce championnat?

Non, je ne regrette pas. La vie se déroule de cette manière partout où tu te rends, il y a des personnes positives et des personnes négatives. J’ai rencontré de bonnes personnes, même si des événements ont eu lieu avec les dirigeants et tout, mais je ne regrette pas vraiment. Je me suis dit que peut-être c’était mon destin, il fallait que je passe là-bas avec toutes ces difficultés, puis je devais revenir au Sénégal pour me relancer. C’était écrit et je n’avais aucune initiative à ce sujet, mais je ne regrette pas en réalité.

Qu’est-ce que cela vous apporte en tant que première volleyeuse sénégalaise à intégrer un club des Émirats Arabes Unis?

En réalité, mon désir était de découvrir les pays arabes similaires à la Turquie, que ce soit en Arabie Saoudite ou aux Émirats Arabes Unis. Ainsi, lorsque l’agent m’a suggéré Dubaï, je me suis dit pourquoi pas, et c’est ainsi que j’ai accepté. Lorsque je suis également venue, je n’ai aucun regret : c’est un club extrêmement professionnel, que ce soit en termes d’infrastructures ou d’autres aspects, ils accordent un grand respect aux athlètes, qu’ils soient étrangers ou non, donc je trouve cela agréable.

Aita, vous êtes mariée, cela ne va-t-il pas entraver votre carrière fulgurante?

Oui, je suis mariée (mdr)… Non, je ne pense pas, car honnêtement, après mon séjour en Albanie et tout, j’ai vécu des moments vraiment difficiles. Et celui avec qui je me suis mariée aujourd’hui était réellement présent, il m’a supporté, il m’a beaucoup épaulé. Donc, si aujourd’hui tout se passe bien, il fait partie des personnes qui ont été présentes, donc il me comprend également. Et voilà, il n’y aura aucun souci, InshaAllah (mdr). Il sait que j’ai une passion pour le volleyball, c’est une discipline que j’apprécie et c’est grâce à cette discipline que j’aide ma famille et tout le reste. Donc, cela ne lui pose aucun problème car c’est sur cette base qu’il m’a trouvé. Il m’a soutenu pendant les moments difficiles, il a continué de croire en moi. À un moment donné, je ne voulais plus rien, je ne voulais plus jouer au volley, mais lui me renforce constamment, c’est lui qui paie mon coach physique et tout ça. Cela afin de me rétablir la confiance, donc je ne crois pas que c’est lui qui sera le frein à ma carrière, non du tout, et je suis conscient(e) qu’il me permettra de jouer autant que je le souhaite, même si je ne vais pas abuser quand même.

Quelle a été votre motivation pour vous lancer dans la pratique du volleyball?

En réalité, avant je jouais au football, j’ai pratiqué le football. Cependant, à chaque fois que ma cousine partait au terrain de volleyball, nous nous rendions ensemble. Au fur et à mesure que je voyais les filles avec leurs équipements et tout ce qui l’entourait, j’ai pensé pourquoi ne pas commencer à pratiquer le volleyball, car j’apprécie leurs équipements et c’est un sport adapté aux filles. C’est ainsi que j’ai commencé à pratiquer le volleyball. J’aime le volleyball, même si j’ai quelque chose qui me fait mal une fois que je pars sur le terrain, j’oublie tout. C’est pourquoi j’ai choisi de le pratiquer.

Quelle personne vous inspire-t-elle?

Je peux dire que j’ai deux personnes qui me font beaucoup inspirer. Ma mère, qui est une véritable athlète, se fatigue presque toujours pour nous, ne veut pas que nous ayons faim et que nous soyons en paix. Elle a également fait beaucoup pour nous. Ma tante, Oumy Thiandoum, qui est la petite sœur de ma mère, m’a élevé depuis que j’étais avec elle, jusqu’à ce que je quitte le Sénégal pour obtenir mon premier contrat. Ces deux personnes sont vraiment inspirantes dans ma vie et dans tous les aspects.

Qu’est-ce que vous souhaitez dire au staff de SOCOCIM, votre ancien club?

Le message que j’envoie au staff de SOCOCIM : bien sûr, ils sont très familiers avec leur travail et cela ne se résume pas uniquement au volley, en réalité. Dans la réalité, ils te donnent des leçons sur le comportement, l’attitude et tout autre aspect de la femme. Ce n’est pas seulement au volley qu’ils ont une bonne maîtrise de la situation, nous sommes dans le domaine depuis longtemps. De nombreux professionnels ont également été formés par eux. Je n’ai donc aucune inquiétude de ma part : je demande simplement aux joueuses de poursuivre leur chemin, d’accroître leur travail, car ce sont des jeunes avec du caractère et de l’ambition. Si elles écoutent les dirigeants, InshaAllah, elles obtiendront tout ce qu’elles souhaitent de leur vie, que ce soit dans le domaine du volleyball ou dans la réalité, car personne ne sait. Si tu es en mesure de réussir dans le volley-ball ou dans les études, il suffit de te concentrer après, Dieu satisfaira tes désirs.

