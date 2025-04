À la tête de l’Association des Olympiens Sénégalais (AOS), l’ancienne lionne Astou Ndiaye a été propulsée. Elle succède à Amadou Dia Bâ qui devient président d’honneur à vie après avoir occupé ce poste pendant près de vingt ans.

Selon Basket Sénégal, Astou Ndiaye, ancienne championne d’Afrique et championne WNBA, prend la tête de la structure et sera accompagnée par Malick Fall, Mame Maty Mbengue, Dr Mohamed Diop, Amy Mbacké Thiam et Hortense Diedhiou, qui seront ses vice-présidents.

La nouvelle présidente prévoit de marquer son mandat par la continuité en mettant en place une stratégie unique visant à mobiliser toutes les forces vives des athlétes olympiens.

Wiwsport.com