Sadio Mané a posté un message d’adieu ce mardi pour saluer son désormais ex-entraîneur à Al-Nassr, Luís Castro, limogé par le club saoudien.

Titulaire sur la pelouse d’Al-Shorta lundi, Sadio Mané n’a pu empêcher le match nul d’Al-Nassr (1-1), à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions d’Asie. En plus d’une septième place après trois journées de Saudi Pro League, cette contre-performance en C1 asiatique a coûté sa place d’entraîneur à Luís Castro, démis de ses fonctions ce mardi en début d’après-midi.

Quelques heures plus tard, le coach portugais de 63 ans, qui était à Al-Nassr depuis juillet 2023, a reçu un message de la part de son désormais ex-joueur Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a posté quelques mots et une photo sur ses réseaux sociaux, afin de remercier Castro et lui souhaiter le meilleur dans ses projets. « Tout le meilleur mon ami », a écrit l’ancien joueur de Liverpool et du Bayern Munich.

