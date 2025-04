Dans un match où ils ont montré plus d’initiative et de domination, les Lionceaux du Sénégal ont pris l’avantage face au Mali lors de l’ouverture du groupe B du tournoi UFOA A, qualificatif pour la CAN U20. À la 27e minute de jeu, le Sénégal a trouvé la faille sur coup de pied arrêté.

C’est Serigne Falou Diouf, le défenseur central sénégalais, qui a fait la différence. Servi sur un excellent centre d’Ibrahima Diallo, Diouf s’est élevé plus haut que tout le monde dans la surface et a placé une tête imparable dans la lucarne du portier malien, permettant ainsi au Sénégal de prendre les devants. Avec ce but, le Sénégal concrétise sa domination après plusieurs actions offensives prometteuses.

