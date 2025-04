Dans le cadre du tournoi de l’UFOA A, qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, le Sénégal s’apprête à affronter le Mali en match d’ouverture du groupe B. Le sélectionneur des Lionceaux, Serigne Saliou Dia, a révélé son onze de départ, marqué par la présence de plusieurs champions U17, vainqueurs de la dernière CAN de leur catégorie.

Parmi les jeunes talents retenus, on retrouve des noms bien connus comme Yaya Diémé, Mamadou Nguing, Ibrahima Diallo, Serigne Falou Diouf et Lansana Diallo, qui apportent leur expérience et leur dynamisme à cette équipe ambitieuse. Le coup d’envoi est prévu à 13h GMT.