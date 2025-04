Le Sénégal a doublé la mise face au Mali au tournoi UFOA A U20, malgré une nette domination malienne au début de la seconde période.

De retour des vestiaires avec de meilleures intentions, les Aiglons ont contrôlé les premières minutes de la mi-temps, mettant la défense sénégalaise sous pression. Cependant, les Lionceaux, solides et opportunistes, ont su exploiter à nouveau un coup de pied arrêté pour creuser l’écart. C’est Abdourahmane Dia, tout juste entré en jeu quelques minutes auparavant, qui a porté le score à 2-0 pour le Sénégal. Sur un corner parfaitement tiré, dévié le ballon de la tête. La trajectoire a trouvé Abdourahmane Dia, qui n’a pas manqué l’occasion de pousser le ballon dans les filets maliens. Grâce à ce but à la 53e minute, le Sénégal consolide son avance dans ce match pour la qualification à la CAN U20.

wiwsport.com