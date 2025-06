Avant le premier match de Championnat ce samedi soir sur la pelouse d’Al-Okhdood, Kalidou Koulibaly a évoqué les ambitions d’Al-Hilal.

Champion d’Arabie saoudite la saison dernière, Al-Hilal avait décidé de faire les choses en grand pour remporter son 19e titre (un record). Les hommes de Jorge Jésus avaient réussi à être invaincus durant toute la campagne de Saudi Pro League (31 victoires, 3 nuls pour 101 buts marqués et seulement 23 encaissés). Pour cette saison, ils se présenteront en grandissimes favoris et avec l’ambition de conserver leur titre. Cela ne s’annonce pas simple, tant Kalidou Koulibaly et ses partenaires seront attendus, et le défenseur sénégalais en est conscient.

« On démarre la saison avec beaucoup d’appréhensions. Cette saison va être très difficile, on sait qu’on était l’équipe à battre la saison dernière. Dans un Championnat très difficile, on a réussi à finir invaincus. Je pense que pour cette saison, toutes les équipes auront à cœur de battre Al-Hilal, mais on s’est bien préparé. On sait que ce sera très difficile, parce que les équipes se sont renforcées et auront à cœur de bien faire contre nous. Mais on a à cœur de rendre nos supporters heureux. On sera prêt pour gagner encore de nouveaux titres », a-t-il déclaré dans un entretien avec la Saudi Pro League, ajoutant qu’il faudra encore être solides en défense.

« J’ai hâte de commencer »

« Il va falloir être beaucoup plus concentré car on sera beaucoup plus attendus. Les équipes nous connaissent un peu parce qu’elles nous ont étudiés la saison dernière. On sait que pour gagner un Championnat, ça se passe aussi avec la défense. On va essayer de bien défendre. On a à cœur d’être là meilleure défense du Championnat, voire même celle d’Asie ou du monde. On est capable de faire de bonnes choses. Tout d’abord on va essayer d’être la meilleure défense du Championnat, puis on verra au niveau mondial. C’est quelque chose de très excitant, j’ai hâte de commencer le Championnat pour faire démontrer à tout le monde qu’on a une des meilleures défenses du monde », confie l’ancien joueur de Naples. Et sans doute une des meilleures attaques du monde.

wiwsport.com