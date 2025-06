En infériorité numérique, le RC Lens a remporté la manche aller du barrages de League Europa Conference ce jeudi contre le Panathinaikos (2-1).

Après avoir bien débuter le championnat avec une victoire, Lens a entamé de la meilleure des manières son aventure en Conference League avec le match barrages aller. Au stade Bollaert, les Sang et Or ont débuté très fort avec le but de Frankowski après trois minutes de jeu (1-0).

Malgré l’expulsion de Médina qui obligera les Lensois à jouer plus d’une heure en infériorité numérique, les Sang et Or réussiront à enfoncer le clou avec Wesley Saïd (34e 2-0).

Mais les hommes de Will Still ne passeront pas une deuxième mi-temps tranquille car le Panathinaikos va réduire le score après un rush solitaire de Fótis Ioannídis (54e, 2-1). Les grecs vont ainsi mettre la pression sur les Lensois durant tout le match. Ils croient même obtenir un penalty en fin de match mais l’arbitre juge qu’il n’y avait pas de main dans la surface. Finalement, Lens va s’imposer 2-1 en attendant le match retour jeudi prochain à Athènes.

Notons que Nampalys Mendy est rentré à la 90e minute à la place de Thomasson et a disputé quelques minutes. Il sera ainsi frais pour la réception de Brest dimanche.

