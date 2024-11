On parlera toujours de lui comme le premier joueur sénégalais à jouer la NBA, mais il faut souligner que Makhtar Ndiaye (42 ans) réussit une belle reconversion dans la plus grande ligne de basket au monde. Il rejoint Dallas

Directeur du scouting des Knicks (New York) depuis 9 ans maintenant, Makhtar Ndiaye rejoint Dallas. Il est devenu directeur du scouting international et responsable du personnel des Mavericks et sera impliqué dans la détection de jeunes joueurs pour la franchise de Dallas.

En équipe nationale du Sénégal, nommé manager des Lions en 2020, Makhtar Ndiaye est devenu conseiller du président de la fédération et conseiller du directeur technique chargé des compétitions internationales et de la détection.

wiwsport.com