Loin dans le sillage de sa fin de saison 2023-2024, l’OL a connu une entame de saison délicate en Ligue 1 avec trois buts encaissés à Rennes ce dimanche. À l’image de Moussa Niakhaté, la défense lyonnaise a dégagé pas mal de fébrilité.

Les vieux démons sont-ils de retour Lyon ? Comme la saison dernière, où il avait fallu attendre la 12e journée et une rencontre face au Stade Rennais pour remporter son premier match en Championnat, l’Olympique Lyonnais a très mal entamé sa saison 2024-2025 de Ligue 1. En déplacement… à Rennes ce dimanche 18 août pour la première journée du Championnat français, les hommes de Pierre Sage n’ont pas surfé sur leur excellente fin de saison 2023-2024 puisqu’ils se sont lourdement inclinés face aux Bretons.

Si le talent de Ludovic Blas et Benjamin Bourigeaud a fait mouche dès la 19e minute pour permettre au Stade Rennais d’ouvrir la marque, la défaite lyonnaise (3-0) a été précipitée par une fébrilité défensive incarnée par Moussa Niakhaté. Recruté pour 31 millions d’euros cet été, ce qui fait de lui la recrue la plus onéreuse de l’histoire de l’OL, l’ancien défenseur central de Nottingham Forest a connu un baptême du feu assez compliqué sous ses nouvelles couleurs. Associé à Duje Ćaleta-Car, l’international sénégalais n’a brillé.

Une offrande pour Gouiri puis un mea culpa

Contre Rennes, Niakhaté a tenté d’apporter de l’impact dans les duels, mais il s’est montré souvent trop lent à réagir et peu rassurant sur ses transmissions. Peu après l’ouverture du score rennaise, le joueur de 28 ans a permis à Amine Gouiri de doubler la mise. À la 21e, alors qu’il tentait une passe en retrait pour son gardien de but Lucas Perri, il se fait intercepter par l’attaquant algérien qui bat donc le portier lyonnais. Une grossière erreur qui ne l’a pas aidé dans une suite de match où l’adversaire a beaucoup attaqué.

« Ce qui nous tue, c’est le deuxième but, et c’est mon erreur, admet Niakhaté au micro de DAZN. Ce n’est pas mental, c’est une erreur de ma part. On savait que le troisième but d’un match est toujours décisif, mais aujourd’hui, le tournant du match, c’est mon erreur. Tout n’est pas à jeter dans ce match, mais quand on fait des erreurs aussi capitales, c’est difficile de gagner. On doit rester positifs, garder la tête haute. C’est une contre-performance, mais on va apprendre de ce match et on a hâte d’être à la semaine prochaine. »

Pour confirmer son match compliqué, l’ex-capitaine de Mayence s’est facilement fait prendre par Henrik Wendel Meister sur le troisième but du Stade Rennais. Défié par la nouvelle recrue rennaise, Niakhaté n’a pas eu le temps de réagir, permettant au Danois d’enrouler dans les filets de Perri. Le départ poussif, l’international sénégalais tentera de se reprendre lors de la la prochaine journée de Ligue 1. Ce sera le samedi 24 août au Groupama Stadium face à l’AS Monaco. Un deuxième choc que l’OL ne voudra pas rater cette fois-ci.

