Les Sénégalais étaient heureux d’apprendre que le sextuple champion du monde de F1 a passé ses vacances au pays de la Téranga. Lewis Hamilton en a profité pour visiter la maison des esclaves, un moment rempli d’émotions pour lui, très engagé pour les causes noires.

Lieu touristique au Sénégal, l’ile de Gorée est un incontournable pour les sportifs étrangers en visite au Sénégal. Récemment, l’équipe nationale de la Tunisie qui était au Sénégal pour disputer des matchs amicaux s’est rendu dans ce lieu mythique. C’était aussi le cas de la star en Formule 1, Lewis Hamilton qui a visité la maison des esclaves. Il a partagé ce moment émotionnel vécu durant ses vacances au Sénégal. « C’était une partie très surréaliste du voyage. Vous ne pouvez même pas imaginer les horreurs auxquelles les gens ont été confrontés, arrachés à leurs terres et vendus pendant des centaines d’années » a-t-il confié à F1actu.

A l’ile de Gorée qui fut un lieu symbolique de la traite négrière , la maison des esclavages construite par les Hollandais en 1776 est un lieu de mémoire touristique sur les souffrances vécues par les noirs durant cette période douloureuse. Patrimoine mondial depuis 1978, elle attire les personnes les plus célèbres du monde, venues se ressourcer de l’histoire.

Louis Hamilton qui est aussi connu pour son intérêt particulier pour l’histoire et les cultures du monde entier a partagé son ressenti. « Je ressens vraiment le poids de tout cela. Il est si important d’apprendre notre histoire et d’honorer les personnes dont nous sommes les descendants, de vivre pour eux. Il y a encore beaucoup de pays en Afrique que je veux vraiment visiter » a fait savoir le fondateur de Mission 44, une association caritative fondée en 2021, qui plaide plaide pour une plus grande représentation, diversité et inclusion dans le sport automobile. A part le Sénégal cet été, il s’est déjà rendu au Rwanda, Kenya, Namibie et Tanzanie.

Cette visite a non seulement permis à Hamilton de se reconnecter avec une partie sombre de l’histoire africaine, mais elle a également renforcé son engagement à utiliser sa plateforme pour sensibiliser le public aux injustices historiques et aux luttes actuelles appuie notre source.

En octobre 2022 dans un entretien avec SkySports, le pilote britannique aux origines caribéennes de 39 ans partageait avec le public l’origine de son nom de famille qui était celui d’un propriétaire d’esclaves. « En grandissant, je savais que j’étais d’origine caribéenne et biraciale, mais ce que j’ai découvert, c’est comment nous avons hérité du nom Hamilton. Robert Hamilton était un propriétaire d’esclaves écossais qui avait une plantation et environ 150 esclaves. À un moment donné, ces esclaves ont alors pris le nom de leur propriétaire. »

