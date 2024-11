Ce n’est un secret pour personne. Comme ce fut le cas avec Roberto De Zerbi, Abdallah Sima ne fait pas partie des projets du nouvel entraîneur de Brighton & Hove Albion, Fabian Hurzeler. Et la feuille de match concoctée par le coach allemand pour affronter Everton ce samedi 17 août, pour la 1ère journée de Premier League, est encore une preuve que la saison des Seagulls devrait s’écrire sans l’attaquant sénégalais.

Brighton inflexible sur la vente de Sima

Comme pour le dernier match de préparation remporté face à Villarreal (4-0), l’ancien joueur du Slavia Prague ne figure pas dans la liste des joueurs qui débuteront la saison. Quand bien même un souci physique soit évoqué pour expliquer cette absence, celle-ci ne peut pas être sortie du fait que le Sénégalais ne compte pas à Brighton. Sima, arrivé il y a trois ans, pourrait donc ne jamais jouer en match officiel avec les Seagulls.

Prêté aux Rangers la saison dernière, le joueur s’était parfaitement relancé en Ecosse, marquant 16 buts en 39 matchs. Pour ce mercato, le club écossais et son entraîneur Philippe Clement souhaitent clairement le faire revenir du côté de l’Ibrox Stadium. Et le souhait du joueur est aussi de revêtir le maillot des Rangers. Problème ? Brighton exige pas moins de 8 M€ pour lâcher un Sima qui n’a pourtant plus qu’une année de contrat.

TEAM NEWS! 🚨 Here's how we line up for our opening game of the @PremierLeague season. 📝 pic.twitter.com/jyayvRyLMf

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 17, 2024