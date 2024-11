Titulaire face à Saint-Etienne pour la première journée de Ligue 1 ce samedi, Lamine Camara a été vital pour l’AS Monaco et a semblé donner satisfaction à son entraîneur et ses coéquipiers.

Voilà comment on assure la relève sans trop gamberger. Quelques petites heures après avoir officialisé le départ de son milieu de terrain international français Youssouf Fofana à l’AC Milan pour 23 M€, l’AS Monaco accueillait l’AS Saint-Etienne pour la première journée de Ligue 1 version McDonald’s. Dans le onze monégasque, figurait un joueur emmené cet été pour pallier en grande partie le départ de Fofana : Lamine Camara. Recruté en provenance du FC Metz pour 15 M€, le joueur de 20 ans n’a pas raté son baptême de feu.

Lamine Camara (20) 🇸🇳 in his first Ligue 1 start for AS Monaco: 91% pass accuracy

3 key passes

1 big chance created

11 duels won (78%)

5 tackles

4 fouls against What a start for the Senegalese prospect! 💪#football #ligue1 #senegal pic.twitter.com/630SAQY5Yo — Youth Scout1ng (@YouthScout1ng) August 17, 2024

Discipliné dans l’entrejeu, il a su tenir parfaitement son rôle. Il a été un élément essentiel dans la récupération et a apporté de la précision sur ses passes. Des registres dans lesquels l’ASM misait énormément sur Youssouf Fofana. Et sa prestation semble avoir convaincu son binôme du soir Denis Zakaria. « C’est nouveau. On doit encore travailler et avoir davantage d’automatismes. En tout cas, c’est un super jeune et un super joueur. J’ai hâte de pouvoir continuer à jouer avec lui dans les prochains matchs », déclare l’international suisse.

« Il a fait un très bon match »

Voir Lamine Camara à ce niveau pour son premier match officiel avec le club de la Principauté, ce n’est certainement pas une surprise. Déjà lors du dernier match de préparation, lundi dernier face au FC Barcelone, l’ancien pensionnaire de Génération Foot avait livré une excellente prestation sur la pelouse du Stade Olympique Lluís Companys, ponctuée par un but et une victoire nette de 3 buts à rien des siens. « Au début de la rencontre, il était un peu nerveux, mais ensuite il a fait un très bon match, équilibré. Je suis satisfait de sa performance », a noté son entraîneur Adi Hütter après le court succès obtenu (1-0) face au promu Saint-Etienne.

« C’est une victoire qui récompense nos efforts. C’est important de bien démarrer la saison. On a tout fait pour gagner le match. C’était un match un peu difficile. Je m’habitue petit à petit », réagit le principal intéressé au micro de DAZN. Déjà adulé à Metz, Lamine Camara lance donc de la meilleure des manières son aventure à Monaco. Reste maintenant à confirmer cette lancée, notamment lorsque l’opposition sera beaucoup plus relevée. Ce qui sera certainement le cas le week-end prochain, quand l’ASM sera sur la pelouse de l’OL.

