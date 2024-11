« La Lazio Rome est toujours à la recherche de bons joueurs et Boulaye Dia en fait partie », a estimé samedi en conférence de presse l’entraîneur des Biancocelesti Marco Baroni, au sujet de la nouvelle recrue du club de la capitale en provenance de la Salernitana. La Lazio a en effet officialisé vendredi soir l’arrivée de l’ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal sous la forme d’un prêt de deux ans avec obligation d’achat.

« L’important, c’est de faire venir de bons joueurs. Dia sait marquer des buts, il l’a montré, pas seulement dans notre Championnat. Il a de la mobilité, il ne donne pas de repères et j’aime bien ces types de joueurs, nous recherchions ce genre de profil. Nous avons besoin d’une grande mobilité, même au milieu du terrain, il fait partie de ces bons attaquants qui peuvent nous aider », a ainsi ajouter Baroni. De quoi donner plus de confiance à Dia.

🎙️ Baroni: “Dia è un grande attaccante, come Noslin. Offre mobilità in zona offensiva e non solo. Nel nostro centrocampo ci sono diversi elementi duttili, il mio non è un calcio posizionale ma con tanto movimento”#LazioVenezia pic.twitter.com/AeRWZBswK5

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 17, 2024