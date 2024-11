Pour le déplacement à Valence, Hansi Flick n’a pas convoqué Mikayil Ngor Faye dans son groupe de 22 joueurs. Le défenseur sénégalais est sur la rampe de départ.

Pour le premier match de sa saison en LaLiga samedi (19h00 GMT), à Valence, le FC Barcelone ne pourra pas compter sur Mikayil Faye. Le défenseur sénégalais de 20 ans ne figure pas dans le groupe de Hansi Flick. Malade selon la presse catalane, l’ancien pensionnaire de Diambars était déjà absent de l’entraînement hier vendredi.

Mais force est de reconnaître que cette absence est sans doute liée à un futur départ du joueur direction la Ligue 1. D’autant plus que le Stade Rennais et le FC Barcelone seraient proches d’un accord pour son transfert à hauteur de 10 millions d’euros (plus 5 millions d’euros en bonus), ainsi qu’une clause de rachat à 30 M€ pour le Barça.

