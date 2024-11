Avec notamment un but de Lamine Camara et une superbe prestation d’Ismail Jakobs, l’AS Monaco s’est promenée face au FC Barcelone dans le Trophée Joan-Gamper (0-3). Les Monégasques finissent en beauté leur préparation.

Battue par le Genoa (1-2) il y a quelques jours, l’AS Monaco a signé sa deuxième victoire et remporté son dernier match de préparation. Opposés au FC Barcelone dans le Trophée Joan-Gamper, une rencontre qui ouvre traditionnellement la saison des Catalans, les hommes d’Adi Hütter se sont facilement imposés au Stade Olympique Lluís Companys. Une victoire 3-0 grâce notamment aux belles prestations des internationaux sénégalais côté monégasque.

Sans Krépin Diatta, blessé et absent pour ce match, Ismail Jakobs et Lamine Camara étaient en effet titulaires, contrairement à Mikayil Ngor Faye qui est resté sur le banc du Barça. Le jeune milieu de terrain, arrivé du FC Metz cet été, a ouvert le score pour l’ASM en interceptant devant Marc Bernal une passe ratée d’Iñigo Martínez (50e). À l’image de Jakobs, défensivement infranchissable et offensivement très disponible, joueurs de Monaco se sont montrés très appliqués et déterminés.

هدف موناكو الاولpic.twitter.com/2aG8tzEda5 — FCB World (@forcabarca_ar) August 12, 2024

Face à un Barça peu inspiré, le Club princier s’est permis de doubler la mise à la 56e minute grâce à une réalisation de Breel Embolo, parti à la limite du hors-jeu pour battre Marc-André ter Stegen sur cette passe de Takumi Minamino. Christian Mawissa, arrivé seulement hier en provenance de Toulouse, a corsé l’addition pour Monaco (85e). Voilà donc une superbe performance pour l’ASM et ses Sénégalais à cinq jours de la réception de Saint-Etienne pour la 1ère journée de Ligue 1.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚 Nos Monégasques s’imposent 3-0 face au @FCBarcelona ✅ Daghe Munegu ❤️🤍 90+4' | 0⃣-3️⃣ #FCBASM pic.twitter.com/2ZO66XOqB7 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 12, 2024

wiwsport.com