Otis Hughley ne devrait pas tarder à dévoiler la liste des joueuses qui disputeront le tournoi de pré-qualification en vue de la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026. Les Lionnes vont s’envoler en fin de semaine pour Kigali qui va abriter la compétition.

Le technicien américain devrait avoir sa petite idée du 12 des Lionnes après trois semaines de stage et un match amical face à l’équipe nationale locale que les Lionnes ont battu(73-37) au Stadium Marius Ndiaye, vendredi. Actuellement, 19 Lionnes sont en regroupement fermé et selon Le Quotidien, les 12 choisies « devraient débarquer à Kigali le 15 août, pour après disputer un match amical contre le Rwanda, le 16. Un dernier match de préparation à confirmer avant le début des choses sérieuses ».

Le Sénégal loge dans le groupe C avec la Hongrie, le Brésil et les Philippines. Le tournoi se jouera du 19 au 25 août au Kigali Arena.

En plus des 12 nations engagées dans le Tournoi Olympique Féminin de Paris 2024, les 16 meilleures autres nations du monde (4 par région) prendront part à cette première étape en vue de la qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026 à Berlin (Allemagne). Ces 16 nations seront réparties dans les deux Tournois de pré-Qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA. Huit équipes seront engagées à Mexico City et les huit autres à Kigali.



Chaque tournoi sera composé d’une phase de groupes (deux groupes de quatre équipes chacun), suivie de demi-finales et d’une finale. Chaque groupe comportera une équipe de chacune des quatre régions. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales et celle qui remportera le tournoi se qualifiera pour les Tournois de Qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2026 qui auront lieu en mars 2026.

wiwsport.com