Annoncé avec insistance sur le départ et hué par les supporters, Boulaye Dia s’est montré au niveau face à la Spezia en Coupe d’Italie ce lundi. Une grosse performance qui a permis à la Salernitana de l’emporter aux tirs au but et d’éviter une élimination précoce (3-3, 5-4 t.a.b).

Malgré tout, c’est clairement pour cette raison que ses dirigeants ne veulent pas se séparer de lui à n’importe quel prix. En froid avec sa direction depuis plusieurs mois, Boulaye Dia a officiellement retrouvé la compétition avec la Salernitana ce lundi 12 août. Leader d’attaque de son équipe lors des rencontres de la préparation estivale, l’attaquant sénégalais a porté le club de Salerne au premier tour de Coupe d’Italie face à la Spezia.

Six mois après son dernier match en club, Dia a prouvé qu’il demeure un footballeur redoutable et qu’il pouvait encore avoir de la valeur, même en étant hué par les supporters de son équipe. Menée sur sa pelouse 2-0 puis 3-1 par la Spezia dans le cadre du premier tour de la Coupe d’Italie, la Salernitana s’est finalement imposée aux tirs au but. Si les hommes de Giovanni Martusciello ont pu revenir dans ce match, c’est évidemment grâce à Dia.

Un ultime service avant de plier bagage ?

Le champion d’Afrique 2022a sonné la révolte des Grenats en délivrant d’abord une passe décisive à Yayah Kallon pour la réduction du score (1-2, 53e). À force de pousser dans ce duel entre deux équipes de Serie B, la Salernitana a réussi à se remettre dans le match, Boulaye Dia transformant un penalty (2-3, 68e) face à son compatriote Mouhamadou Sarr, gardien de la Spezia. Puis en toute fin de match, il égalise pour les siens (3-3, 90e+3).

Ce doublé au buzzer a donc permis à la Salernitana d’envoyer la Spezia aux tirs au but. Parti en premier lieu pour son équipe, Dia trompe à nouveau la vigilance de Mouhamadou Sarr. Derrière, Adam Nagy a vu Luigi Sepe stopper sa tentative, ce qui permet à Boulaye Dia et ses partenaires de l’emporter 5-4. Et voilà peut-être le dernier service rendu par l’attaquant sénégalais à la Salernitana, avant son départ pour la Lazio Rome dans les prochains jours.

wiwsport.com