Dans le cadre d’un stage de l’équipe nationale masculine qui se déroule actuellement à Marius Ndiaye, les Lions vont rencontrer les Aigles de Carthage de la Tunisie pour une double confrontation amicale. Le premier match se jouera ce soir (19h30).

Tout comme le Sénégal, la Tunisie a voyagé à Dakar avec une équipe « new-look ». En regroupement à Monastir depuis le 29 juillet dernier, la Tunisie veut faire « gagner du temps, gagner de l’expérience et donner de la responsabilité » à de nouveaux joueurs, plus jeunes a fait savoir le sélectionneur des Aigles de Carthage, ravi de l’invitation de la Fédération Sénégalaise de Basket (FSBB).

« On n’est pas venu avec la même effectif qui a joué la fenêtre FIBA au mois de juillet, on est venu avec un groupe beaucoup plus jeune. L’objectif, c’est de les mettre dans une situation où ils vont prendre beaucoup de responsabilité, de minutes de jeu et gagner en expérience. On sait que la Tunisie est une nation forte de basket, des joueurs expérimentés. On pense aussi à l’avenir, à renouveler l’effectif. On a choisi cet été, c’est un peu la discussion que j’ai eu avec DeSagana Diop, l’idée qu’il a au Sénégal » a déclaré Mehdy Mary.

La Tunisie est le double champion d’Afrique en titre (2017-2021) et occupe la 35e place au classement FIBA. Le Sénégal et la Tunisie se sont rencontrés pour la dernière fois en février 2023 lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Les Lions s’étaient inclinés (53-70).

Ces matchs amicaux permettront à la sélection de DeSagana Diop de retrouver la compétition après une dernière compétition jouée en août 2023. Avec une sélection de 17 joueurs, marquée par l’absence de plusieurs cadres et la présélection de nouveaux joueurs, le Sénégal jouera la Tunisie ce lundi 12 août à 19h30 et mercredi 14 août.

En prélude à la première rencontre, l’équipe nationale U18 qui est actuellement en regroupement jouera une sélection de Seed Academy.

