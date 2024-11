L’AS Douanes remporte sa neuvième Coupe du Sénégal de son histoire, et suucède le DUC qui l’avait remportée la saison précédente. En finale contre GBA, les Gabelous ont réussi à imposer leur règle (78-56) ce samedi 10 août au stadium Marius Ndiaye et éviter une saison blanche.

Mamadou Lamine Diop, l’un des principaux acteurs du sacre de Douane, a exprimé son opinion sur la victoire de son équipe lors d’une interview accordée à Wiwsport : « Tout d’abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre équipe : le président, le vice-président, le secrétaire général et toute l’administration de la douane, qui ont fait tout leur possible pour nous mettre dans des conditions très favorables. Il était nécessaire de préserver la saison en remportant la Coupe du Sénégal. Dès le départ, notre but n’était pas la Coupe du Sénégal, mais plutôt le championnat pour représenter à nouveau le Sénégal à la BAL, mais c’est Dieu qui a pris cette décision. Il y a environ 6 à 7 ans, c’était douane qui remportait tous les trophées.

Si nous n’avions pas remporté le championnat cette année, on sait que c’est la volonté divine : le sport fonctionne ainsi : aujourd’hui, tu gagnes et demain, tu perds. Je tiens également à féliciter l’équipe de l’ASC Ville de Dakar pour leur titre de champion et à leur souhaiter bonne chance pour la BAL. »

Avant de continuer : « Quand tu as atteint le sommet, tout le monde souhaite te retrouver à ce stade. » Chaque année, Douane obtenait une victoire à un moment précis, les autres souhaiteront mettre un terme à cela. Pour moi, c’est exactement ce que je souhaite, c’est que lorsque l’équipe doit partir, elle doit le mériter, que tout se déroule normalement, que l’arbitrage soit également pertinent et que le meilleur gagne car c’est ainsi que le sport agit. La situation n’est pas figée, mais comme je l’ai mentionné précédemment, notre but initial était de remporter le championnat.

En effet, l’administration douanière, avec tous ses moyens et son infrastructure, mérite plus que la coupe du Sénégal. Cependant, nous ne pouvons que nous réjouir de cela, car c’est l’homme qui propose et Dieu dispose. Nous honorons ce trophée que Dieu nous a accordé et nous travaillons dur pour l’année prochaine et remporter à nouveau le championnat. »

Diop a exprimé son opinion sur sa double récompense en étant élu MVP et meilleur marqueur de la finale : « La double récompense est un travail, nous n’avons pas dormi sur nos lauriers car lorsque nous avons perdu le championnat et été éliminés en demi-finale de la Coupe Saint-Michel et de la Coupe du maire, cela nous faisait un peu mal. » La manière de jouer de la douane mérite une finale, mais comme je l’ai mentionné, c’est la volonté divine. Je tiens à exprimer ma gratitude envers mes coéquipiers pour mes distinctions : sans eux, je ne pourrais pas atteindre ce niveau, car ce sont eux qui me donnent des passes pour marquer des points.

Merci également au coach pour sa confiance en me laissant jouer pendant 35 minutes : cela n’était pas facile, surtout en finale. Ainsi, si j’ai du temps de jeu nécessaire pour obtenir toutes ces distinctions, c’est grâce à lui », a-t-il conclu.

Wiwsport.com