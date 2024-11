L’AS Douanes remporte la Coupe du Sénégal messieurs 2024. Ce samedi 10 août, les Gabelous ont logiquement dominé GBA (78-56) en finale de la Coupe du Sénégal au stadium Marius Ndiaye.

La clé du succès a été abordée par le technicien de l’AS Douanes, Mamadou Gueye « Pabi », lors d’une interview accordée à Wiwsport : « La règle était de prendre soin de la balle, de prendre les rebonds, de bien défendre sur les pick and role et d’assurer notre transition défensive, ce que nous avons assez bien accompli depuis le début du match. On est habitué au peuple sénégalais à disputer trois ou quatre finales depuis presque dix ans, mais rien n’est éternel, ce sont des événements qui se produisent. Nous avons échoué cette année à la BAL.

Au Sénégal, nous sommes revenus avec peu de ressources et peu d’énergie. C’est pourquoi, alors que les autres se sont efforcés d’être champions, nous, peut-être, nous sommes un peu tétanisés par notre élimination à la BAL : c’est ça le sport, depuis presque huit ans, la douane se trouve en tête du basket sénégalais. »

Il a également discuté des perspectives de l’AS Douanes : « Les perspectives c’est déjà bien récuperer, il faut analyser ce qui a été positif et ce qui a été négatif, voir si nous allons apporter des modifications aux joueurs, recruter de nouveaux joueurs beaucoup plus motivés afin de vraiment dominer encore ce basket-ball sénégalais », met en évidence l’ancien entraîneur des Lions du Sénégal.

Wiwsport.com