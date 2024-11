C’est un beau match qui a clôturé la saison de volleyball chez les dames. Dans une finale qui a opposé l’ISEG à la Sococim, les Rufisquoises se sont largement imposées sur le score de 3 à zéro. Les nouvelles championnes du Sénégal ont dominé leurs adversaires avec plus de maturité dans leur jeu.

Au premier set, Sococim a pris le dessus grâce à une meilleure entame dans la partie (25 à 18). Un succès qui va sonner les filles de l’ISEG pas aidées par la nervosité de leur coach sur la touche. On note une belle entame de Aïta et de Seynabou côté Sococim. Chez les filles de l’ISEG, l’inspiration n’est pas de mise dans ce premier set.

Même tendance au second set. Sococim enchaine de plus belle les points mais avec une équipe de ISEG qui se montre beaucoup plus mordante notamment sous le filet. Au 15e point, les deux formations sont à égalité pour la première fois dans le match. D’ailleurs, les Bleu et Blanc vont atteindre en premier le 16e point de ce set.

Mais cet exploit des filles de l’ISEG sera trop peu pour freiner la marche des Rufisquoises vers le titre. Sococim va remporter le 2e set (25 à 23) et puis le dernier (25 à 20) pour être sacrée championne du Sénégal 2024.

