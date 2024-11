Pour ce choc entre filles des quartiers Wakhinane Nimzatt et Ndiarème, de la localité de Guédiawaye, une victoire était impérative pour chacune des deux équipes protagonistes en marge de la 12e journée du championnat élite dames dans l’optique du titre.

Disso et Diamono, classés 4e et 5e étaient à égalité de points (21), mais étaient départagés au goal average. L’objectif de ce match pour les deux équipes rivales était de remporter la victoire, avec en tête Golf qui avait 5 points d’avance avec deux matchs à jouer. Disso disputait cette rencontre avec un groupe au coplet et enregistrait le retour de sa fille providentielle, Rokhy Dione, tandis que dans le camp opposé, Adja Dior Niang, connue sous le nom de « Mama », était présente dans le groupe, mais ne ressentait pas de douleur à cause de sa blessure.

Disso a remporté la première période (15-12). En seconde période, avec le quatuor Amy Konaté (9 buts), Rokhy Dione (7 buts), Marième Diène « Bébé » (5 buts) et Fama Sall très efficace dans ses cages, la formation de Disso bat sa rivale 13-10, malgré Sokhna Ndoye (12 buts) et Mayrame Gueye (6 buts), les seules à s’imposer chez les championnes en titre. Grâce à cette victoire (28-22), Disso accumule 24 points +27 et revient provisoirement à 2 points du Golf (26 points +48).

